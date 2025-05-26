الدوري السعودي، الرائد يتأخر أمام الخلود بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الرائد السعودي أمام ضيفه الخلود بتقدم الأخير بهدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب بريدة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

أحرز هدف الخلود اللاعب جاكسون موليكا في الدقيقة 45 من اللقاء.

أعلن كرشمير ريزتش المدير الفني لفريق الرائد السعودي تشكيلة فريقه لمواجهة الخلود، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على ملعبه في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

تشكيل الرائد أمام الخلود

أندريه موريرا - مبارك عبد الرحمن - جونزاليس - قاسمي - عبدالله يوسف - عبدالله هزازي - عبدالله اليوسف - مهدي عبيد - صالح العمري - سولومون تاويه - زامر الخبيري.

تشكيل الخلود أمام الرائد

في المقابل، يدخل فريق الخلود مباراته أمام الرائد بتشكيل مكون من:

مارسيلو غروهي - عبدالله الهواساوي - وليام إيكونج - إن جيومير - عبد الرحمن أل السفري - دورام - همام الهمامي - أليمس كولادو - أليو ديانج - ماوليدا - جاكسون موليكا.

الرائد يهبط رسميا دوري القسم الثاني

ومنذ إقرار دوري المحترفين موسم 08-2009 لم يهبط الرائد بل ضل صامدًا طوال تلك المواسم، قبل أن تخذله نتائجه هذا الموسم ويجد نفسه أول الهابطين قبل نهاية المسابقة بجولتين.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويقبع الرائد في المركز الأخير برصيد 21 نقطة، فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر 24 مباراة، ويأمل أن يودع جماهيره هذا المساء بشكل جيد.

أما الخلود فقد نجح في تجاوز حسابات الهبوط، وثبت أقدامه بين الكبار في ظهوره الأول، بعدما حقق نتائج جيدة في الجولات الأخيرة.

ويحتل الخلود المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 18 مباراة، ويطمح في تحقيق فوز جديد يؤكد من خلاله أحقيته في البقاء.

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