خبير يكشف عن الية لزيادة صادرات المنتجات والتسعير العادل محليا

أكد إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن التصدير يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، ويمثل "القوة الناعمة" التي تدعم مكانة الدولة في الأسواق العالمية.

تحسين الجودة والتسعير أولوية

وشدد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النيل للأخبار” على أن تطوير الصادرات يبدأ من تحسين جودة المنتجات والتسعير العادل، محذرًا من وجود تلاعب بين المنتجين والمصدرين يؤدي إلى منافسة غير عادلة أمام المنتجات العالمية الأرخص.

السفارات بوابة لأسواق جديدة

ودعا إلى تعزيز دور الملحقين التجاريين في السفارات المصرية لتوسيع الأسواق الخارجية، وتنظيم معارض دولية تدعم الحضور المصري بقوة.



لجنة التسعير… إنقاذ لأسواق التصدير من الفوضى

ولفت إلي أن هناك فجوة بين المنتجين والمصدرين، حيث يسود اعتقاد خاطئ بأن المصدر يحقق أرباحًا طائلة، ما يؤدي إلى فرض أسعار غير منطقية على المنتجات المعدة للتصدير.

ضرورة تشكيل لجنة تسعير وطنية

واقترح تشكيل لجنة وطنية للتسعير تشرف على ضبط أسعار التصدير، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان التوافق مع الأسعار العالمية.

ربط حقيقي بين المزارع والسوق العالمي

وأكد أن المجالس التصديرية والملحقين التجاريين مطالبون بتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الأسواق والأسعار، وربط المنتج المحلي بالسوق الدولي فعليًا لا نظريًا.

الدعم الحكومي ضرورة لا رفاهية

وشدد محمود على أن صرف دعم المصدرين في التوقيتات المناسبة أمر بالغ الأهمية لتحسين القدرة التنافسية، وتقليل تكاليف الإنتاج المحلي.

التصنيع الزراعي مضاعف لقيمة المنتج

وأشار إلى أهمية تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات غذائية معالجة، ما يرفع من قيمتها السوقية ويزيد من العوائد الدولارية لمصر.

السادات.. منصة للصناعات الزراعية الواعدة

وأثنى على الاهتمام الحكومي بمشروعات التصنيع الزراعي في منطقة السادات، مؤكدًا أنها نموذج للاستثمار الذكي في سلاسل القيمة.



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