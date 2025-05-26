يائير جولان: نتنياهو غارق في قضايا أمنية خطيرة وكل ما يشغله هو إنقاذ نفسه

هاجم عدد من قادة المعارضة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بتقديم مصالحه الشخصية على حساب الأمن القومي والتسبب بمعاناة إضافية لعائلات الرهائن.

وقال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، إن نتنياهو "غارق في قضايا أمنية خطيرة، وكل ما يشغله هو إنقاذ نفسه وليس أمن الدولة"، معتبرًا أنه "لا يحق له تعيين رئيس جهاز الشاباك في ظل الظروف الحالية".

فيما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو إلى الاعتذار لعائلات الرهائن "بدلًا من الاختباء خلف إحاطات تنسب لمصادر مجهولة داخل مكتبه"، مؤكدًا أن "تصريحات رئيس الوزراء غير المسؤولة تسببت بألم كبير للرهائن وللشارع الإسرائيلي".

ويأتي هذا التصعيد في الخطاب السياسي في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية بسبب تعاملها مع ملف الرهائن والتصعيد المستمر في غزة.

مسؤولون إسرائيليون يوضحون تصريحات نتنياهو.. ومباحثات في واشنطن بشأن صفقة المحتجزين

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر مطلعة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين مع حركة حماس.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير لم يكن يقصد موعدًا دقيقًا عندما تحدث مؤخرًا عن قرب التوصل إلى صفقة، موضحًا أن تصريحاته جاءت في إطار التأكيد على استمرار الجهود المبذولة في هذا الملف.

كما أوردت القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤول حكومي أن تصريحات نتنياهو بشأن المختطفين "لم تكن تشير إلى توقيت محدد"، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة في الأوساط السياسية والإعلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.