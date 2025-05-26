الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

يائير جولان: نتنياهو غارق في قضايا أمنية خطيرة وكل ما يشغله هو إنقاذ نفسه

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

هاجم عدد من قادة المعارضة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بتقديم مصالحه الشخصية على حساب الأمن القومي والتسبب بمعاناة إضافية لعائلات الرهائن.

وقال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، إن نتنياهو "غارق في قضايا أمنية خطيرة، وكل ما يشغله هو إنقاذ نفسه وليس أمن الدولة"، معتبرًا أنه "لا يحق له تعيين رئيس جهاز الشاباك في ظل الظروف الحالية".

فيما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو إلى الاعتذار لعائلات الرهائن "بدلًا من الاختباء خلف إحاطات تنسب لمصادر مجهولة داخل مكتبه"، مؤكدًا أن "تصريحات رئيس الوزراء غير المسؤولة تسببت بألم كبير للرهائن وللشارع الإسرائيلي".

ويأتي هذا التصعيد في الخطاب السياسي في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية بسبب تعاملها مع ملف الرهائن والتصعيد المستمر في غزة.

مسؤولون إسرائيليون يوضحون تصريحات نتنياهو.. ومباحثات في واشنطن بشأن صفقة المحتجزين

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر مطلعة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين مع حركة حماس.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير لم يكن يقصد موعدًا دقيقًا عندما تحدث مؤخرًا عن قرب التوصل إلى صفقة، موضحًا أن تصريحاته جاءت في إطار التأكيد على استمرار الجهود المبذولة في هذا الملف.

كما أوردت القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤول حكومي أن تصريحات نتنياهو بشأن المختطفين "لم تكن تشير إلى توقيت محدد"، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة في الأوساط السياسية والإعلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يائير غولان نتنياهو قادة المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء

الأكثر قراءة

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق وتحسن الأجواء بدءا من الغد

شريف فاروق ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

رئيس البنك الأهلي يكشف مصير فائدة الشهادات القديمة والدولارية

دهس عدد من مشجعي ليفربول خلال موكب احتفالات الدوري وبيان عاجل من الشرطة البريطانية (فيديو)

مصادر فرنسية رسمية تعلق على صفعة ماكرون: مشكلات زوجية ولحظة تنفيس

خوسيه ريفيرو يصل القاهرة تمهيدا للتعاقد مع الأهلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

3 نقابات مهنية تدق جرس إنذار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن معنى التلبية في الحج (فيديو)

للنساء، كيف تستعد حواء لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة وأمور لا بد من تجنبها (فيديو)

أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

المزيد
الجريدة الرسمية