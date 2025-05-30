مع صيام البعض للعشر الأول من ذي الحجة وتحديدا اليوم الرابع من ذي الحجة، فإن الدعاء كما هو معروف سلاح المؤمن وفي اليوم الرابع من ذي الحجة يكون الدعاء مستجابا لاشتمال اليوم الرابع من ذي الحجة على فضيلتين هما الصيام وكونه من الأيام العشر الفاضلة من ذي الحجة، وتعد العشر من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات، وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير أيام الدنيا، كما أمرنا بالإكثار منها، قال صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد"

وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

الحكمة من صيام عشر ذي الحجة

حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على بذل الأعمال الصالحة في الأيام العشر من ذي الحجة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟» قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» رواه البخاري.

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه العشر ويحافظ على صيامهن؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.

أدعية نبوية جامعة

(اللهم إني أسألك فِعل الخيرات، وترك المنكَرات، وحبَّ المساكين، وإذا أردتَ بعبادك فتنةً، فاقبِضْني إليك غيرَ مفتونٍ)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي - للألباني حديث: 2580).

(اللهم اقسِمْ لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتَك، ومِن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرَنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا، ولا تجعل مصيبتَنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنا)؛ (حديث حسن) (صحيح الترمذي - للألباني حديث: 2783).

(اللهم إني أعوذ بك من منكَرات الأخلاق، والأعمال، والأهواء)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي - للألباني حديث: 2840).

(اللهم انفَعْني بما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينفعني، وزِدْني علمًا)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي - للألباني حديث: 2845).

(اللهم فاطرَ السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، ربَّ كل شيءٍ ومليكَه، أعوذ بك مِن شر نفسي، ومن شر الشيطان وشِركِه، وأن أقترف على نفسي سوءًا، أو أجُرَّه إلى مسلمٍ)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني، حديث 2798).

(اللهم متِّعْني بسمعي وبصري، واجعَلْهما الوارث مني، وانصُرْني على من يظلِمُني، وخُذْ منه بثأري)؛ (حديث حسن) (صحيح الترمذي - للألباني حديث: 2854).

(سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرُك وأتوب إليك)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث 2730).

(اللهم لا سَهْلَ إلا ما جعلتَه سهلًا، وأنت تجعل الحَزْنَ سهلًا إذا شئتَ)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن حبان حديث 1974).

(اللهم اكفِني بحلالك عن حرامِك، وأغنِني بفضلِك عمَّن سواك)؛ (حديث حسن) (صحيح الترمذي للألباني حديث: 2822).

(اللهم بعِلمِك الغيبَ، وقدرتِك على الخَلْق، أحيِني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمتَ الوفاة خيرًا لي)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني - جـ1 صـ 418- حديث: 1304).

(أسألك خشيتَك في الغيب والشَّهادة، وكلمةَ الإخلاص في الرِّضا والغضب، وأسألك نعيمًا لا ينفَدُ، وقرةَ عينٍ لا تنقطع)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني - جـ 1 صـ 418 - حديث: 1304).

(أسألك الرِّضاءَ بالقضاء، وبَرْدَ العيش بعد الموت، ولذةَ النظر إلى وجهك، والشوقَ إلى لقائك)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني - جـ 1 صـ 418 - حديث: 1304).

(أعوذُ بك مِن ضرَّاءَ مضرةٍ، وفتنةٍ مضلَّةٍ، اللهم زيِّنَّا بزينةِ الإيمان، واجعَلْنا هداةً مهتدين)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني - جـ 1 صـ 418 - حديث: 1304).

(اللهم اهدِني وسدِّدْني)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني جـ 3 - صـ 388، حديث 5227).

(اللهم إني أسألك مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه - للألباني - حديث 3102).

(اللهم إني أسألك مِن خيرِ ما سألك عبدُك ونبيُّك، وأعوذ بك مِن شر ما عاذ به عبدك ونبيُّك)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه - للألباني - حديث 3102).

(اللهم إني أسألك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه - للألباني - حديث 3102).

(اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبَّلًا)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه - للألباني - حديث 753).

(اللهم اغفِرْ لي ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه - للألباني حديث 625).

(اللهم اعصِمْني مِن الشيطان الرَّجيم)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه - للألباني حديث 627).

(اللهم إني أسألك المعافاةَ في الدنيا والآخرة)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه - للألباني حديث 3106).

(اللهم اغفِرْ لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه - للألباني - حديث 1217).

(اللهم اغفِرْ لي ذَنبي، ووسِّعْ لي في داري، وبارِكْ لي فيما رزقتَني)؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني - حديث: 1265).

(اللهم إني أعوذُ بك أن أُشرِكَ بك وأنا أعلمُ، وأستغفرُك لِما لا أعلم)؛ (حديث صحيح) (صحيح الأدب المفرد للألباني حديث 554).

(اللهم احفَظْني بالإسلام قائمًا، واحفَظْني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تُشمِتْ بي عدوًّا حاسدًا، اللهم إني أسألُك مِن كل خيرٍ خزائنُه بيدِك، وأعوذ بك مِن كل شر خزائنُه بيدك)؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني - حديث 1260).

(اللهم قِني شرَّ نفسي، واعزِمْ لي على أرشَدِ أمري)؛ (حديث صحيح) (السلسلة الصحيحة - للألباني - جـ 6 - صـ 1194).

(اللهم إني أعوذ بك مِن يومِ السَّوء، ومِن ليلة السَّوء، ومن ساعة السَّوء، ومن صاحب السَّوء، ومن جار السَّوء في دار المقامة))؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني - حديث 1299).

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

(اللهم كما حسَّنْتَ خَلْقي، فحسِّنْ خُلُقي)؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني - حديث 1307).

(أتوب إلى الله، وأستغفرُه)؛ (حديث صحيح) (مسند أحمد - جـ 30 - صـ 226 - حديث: 18294).

(اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطْتَ، ولا مقرِّب لما باعدتَ، ولا مباعدَ لما قرَّبتَ، ولا معطيَ لما منعتَ، ولا مانع لما أعطيتَ، اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك، ورحمتك، وفضلِك، ورزقك)؛ (حديث صحيح) (صحيح الأدب المفرد - للألباني - صـ 259 - حديث: 541).

(اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول)؛ (حديث صحيح) (صحيح الأدب المفرد - للألباني - صـ 259 - حديث: 541).

(اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ، وزيِّنْه في قلوبنا، وكرِّهْ إلينا الكفرَ والفسوق والعِصيان، واجعَلْنا مِن الراشدين)؛ (حديث صحيح) (صحيح الأدب المفرد - للألباني - صـ 259 - حديث: 541).

(اللهم توَفَّنا مسلِمين، وأَحْيِنا مسلِمين، وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا ولا مفتونين)؛ (حديث صحيح) (صحيح الأدب المفرد - للألباني - صـ 259 - حديث: 541).

(اللهم إني أسألُك مِن فضلك ورحمتِك؛ فإنه لا يملِكُها إلا أنتَ)؛ (حديث صحيح) (السلسلة الصحيحة - للألباني - جـ 6 - صـ 57 - حديث: 1543).

(اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار)؛ (حديث صحيح) (السلسلة الصحيحة - للألباني - جـ 7 - صـ 1317 - حديث: 3444).

(يا ولِيَّ الإسلامِ وأهلِه، ثبِّتْني به حتى ألقاك)؛ (حديث حسن) (السلسلة الصحيحة - للألباني - جـ 4 - صـ 438 - حديث: 1823).

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