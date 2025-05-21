تفاصيل عرض نابولي للتعاقد مع كيفين دي بروين

أكد نادي نابولي الإيطالي رغبته في التعاقد مع البلجيكي كيفن دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي، والذي سيغادر ناديه عقب نهاية الموسم الجاري.

تفاصيل عرض نابولي لضم دي بروين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ألماتينو" الإيطالية، فإن جيوفاني مانا المدير الرياضي لنادي نابولي، مستعد لضم دي بروين، حيث تقدم النادي بعرض للاعب لمدة 3 سنوات.

وأوضحت أن النادي الإيطالي عرض على البلجيكي مبلغ 8 ملايين يورو صافي كراتب سنوي في الموسم الواحد، بالإضافة إلى حقوق الصور التي ستكون لدى دي بروين.

وأكملت الصحيفة، أن مصادر قريبة من دي بروين أوضحوا أن اللاعب سيحسم وجهته القادمة بحلول يوم 3 يونيو المقبل.

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