وزير الأوقاف مشيدا بالمرأة المصرية: أثبتت قدرتها على التألق والإبداع

شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في المقابلات الشخصية للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة العديد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة.

وزير الأوقاف يشارك في المقابلات الشخصية للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"



وتكونت لجنة المقابلة برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعضوية كل من شيرين عمرو رئيس قطاع الموارد ببنك القاهرة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وجمال طلعت، أمين اللجنة.

وفي كلمته أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بتواجده بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا أنها صرح وطني رفيع القدر، نسعد به كثيرًا، ونعتز بأن يكون في وطننا مثل هذا الصرح العبقري الذي يُعنى ببناء الإنسان، واكتشاف المواهب، وصقل الخبرات.

وأوضح وزير الأوقاف أنه كان له شرف المشاركة في عدد من برامج وفعاليات الأكاديمية منذ عام ٢٠١٩م من خلال برنامج تدريب الدعاة، والذي انعقد في مقر الأكاديمية من يناير حتى أكتوبر من العام نفسه، وقد أضاف قوله:

"قضيت عشرة أشهر كاملة في هذه الأكاديمية الوليدة، واليوم أعود إليها بعد سنوات، لأرى صفحات مضيئة من التقدم على كافة المستويات: في التدريب، في البرامج، في الندوات، وفي الريادة المؤسسية المستندة إلى الذكاء الاستراتيجي والتخطيط العلمي".

وزير الأوقاف: تحية خالصة إلى المرأة المصرية التي أثبتت أنها قادرة على التألق والإبداع.



كما وجَّه وزير الأوقاف تحية خالصة إلى القامة الوطنية والقيمة القيادية التي تمثلها المرأة المصرية، والتي أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها قادرة على التألق والإبداع، وتقديم أروع صور العطاء الوطني، مؤكدًا أن منظومة النجاح التي نراها هنا، إنما هي ثمرة لفريق عمل متألق ومتميز، يعمل بعناية وبإرادة بشرية رفيعة، تؤهله للمنافسة في مؤسسات التدريب الأحدث على مستوى العالم.



وأكَّد وزير الأوقاف أن فعاليات البرنامج الذي نُجري مقابلاته اليوم، أسعدته سعادة بالغة؛ بما رأى من فتيات يملأن القاعة تفوقًا وعلمًا وثقافة وخبرات دراسية وعلمية وإنسانية؛ مما يزيدنا جميعا يقينًا بأن المرأة المصرية قادرة على العطاء في كل مجال، وبأنها مستقبل هذا الوطن في التنمية البشرية الحقيقية.



كما أكد وزير الأوقاف أن الأكاديمية الوطنية للتدريب نموذج مشرف، يدل بقوة ووضوح على أن مؤسسات هذا الوطن قادرة على أن تصنع التميز، وأن الإنسان المصري يستطيع أن يبدع ويحوّل التحديات إلى إنجازات.



كما تقدم - باسمه وباسم وزارة الأوقاف المصرية - بأسمى آيات التحية والتقدير والاعتزاز إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، قيادةً وعاملين، على ما يقدمونه من جهد وعطاء في سبيل هذا الوطن.



داعيًا الله تعالى أن يديم هذا النجاح، وأن يُبارك في هذا التقدّم، وأن تظل مصر دائمًا في المكانة التي تليق بها وبشعبها وقيادتها.

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