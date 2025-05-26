انهيار عقار من 5 طوابق بمنطقة الورديان فى الإسكندرية

انهار منذ قليل عقار قديم خال من السكان بترعة النوبارية بمنطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية، ولم يتسبب في إصابات بين المواطنين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم بترعة النوبارية بمنطقة الورديان غرب المحافظة، دون إصابات بين المواطنين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمكان البلاغ، ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق وانهيار العقار من الداخل وفرض كردون أمنى مع قوة مباحث قسم مينا البصل بقيادة المقدم صابر الدد رئيس المباحث وجارى إخلاء العقار

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