رئيس البنك الأهلي يكشف مصير فائدة الشهادات القديمة والدولارية

طمأن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، المواطنين والمستثمرين بشأن المشهد الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة تحسن تدريجي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث على الساحة الدولية من اضطرابات اقتصادية وحروب تجارية لا يُقلق مصر وحدها بل العالم بأسره.

عودة الأجانب للاستثمار بأدوات الدين

وخلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أشار الأتربي إلى أن الاستقرار العالمي سيكون له بالغ الأثر في انتعاش حركة التجارة وزيادة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الأجانب بدأوا في العودة للاستثمار بأدوات الدين والخزانة، وعلى رأسها أذون الخزانة، مما يعكس ثقة متزايدة في السوق.

خفض أسعار الفائدة غدًا

وعن أسعار الفائدة، كشف الأتربي عن خفض جديد بنسبة 1% يبدأ من الغد، تماشيًا مع تراجع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 13.9%، موضحًا أن سعر الفائدة الحالي يبلغ 24% بعدما كان 28%.

وأضاف: "من يربط شهادته اليوم سيحقق عائدًا يفوق معدل التضخم بنسبة تصل إلى 5%، وهو ما يعد مكسبًا حقيقيًا للمودعين".

مصير من ربط شهادته خلال الأشهر الماضية

وأكد أنه من سبق وربط شهادته خلال الأشهر القليلة الماضية سيستمر في الحصول على نفس العائد المرتفع، في حين أن من لديهم شهادات قديمة لن يتأثروا بالتغيير الحالي.

وأوضح أن متوسط الفائدة على الشهادات ذات الأجل 3 سنوات يتجاوز 20%، وهي نسبة لا تزال جذابة في السوق المصرفي.

هل انتهت الشهادات الدولارية؟

وفيما يخص الشهادات الدولارية، أشار إلى أن تلك التي كانت تُصرف بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات أصبحت تمثل عبئًا ماليًا، بينما تستمر شهادات الدولار ذات العائد 5.5% والتي تصرف بالدولار في تقديم بدائل مناسبة للمستثمرين الدوليين.

واختتم الأتربي حديثه بالتأكيد على أن البنك الأهلي وبنك مصر يقدمان أعلى عائد على الشهادات في السوق المصرية، وذلك في إطار التوازن بين العائد المجزي للمودعين والمسؤولية الوطنية تجاه الاقتصاد.

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