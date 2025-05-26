النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية للادعاء التأديبي

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الاثنين المرحلة المتقدمة من "الدورة التدريبية لإعداد ممثل الادعاء التأديبي"، والتي تم عقدها بنظام الحضور الفعلي خلال الفترة من ٢٤ - ٢٦ مايو الجاري، بمشاركة عدد (٥٠) عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية بمقر المركز بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

فعاليات الدورة التدريبية بمركز التدريب

واستهلت الفعاليات بكلمة المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تأتي هذه الدورة بثمارها المرجوة بما يعزز مهارات الأعضاء في تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية.

وأكد مدير المركز خلال كلمته أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار رئيس الهيئة، حيال الاهتمام بصقل مهارات أعضاء النيابة الإدارية، وأن هذه الدورة التدريبية تعد المرحلة المتقدمة من الدورة التدريبية لإعداد ممثل الادعاء والتي جرى تنفيذ المرحلة الأولى منها بنظام التدريب عن بعد.

وأوضح أن هذه المرحلة من الدورة التدريبية قد تم تعزيزها من خلال إجراء محاكاة عملية لدور ممثل الادعاء في مباشرة الدعوى أمام المحاكم التأديبية، في إطار تطبيقي وعملي، بما يرسخ لدى المتدربين مهارات الأداء الواقعي أثناء نظر الدعاوى، بدايةً من الإجراءات التمهيدية لتحضير الجلسات التأديبية، مرورًا بإجراءات تنفيذ قرارات المحكمة أثناء تداول الدعوى، وانتهاءً بإجراءات تنفيذ الأحكام؛ بما يضمن تمكين المشاركين من الإلمام الكامل بكافة الجوانب الشكلية والموضوعية المتعلقة بأداء هذا الدور المحوري في منظومة العدالة التأديبية.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:

"الإجراءات التمهيدية لتحضير الجلسات التأديبية"، ومحاضرة "الإجراءات التي يباشرها ممثل الادعاء لتنفيذ قرارات المحكمة أثناء تداول الدعوى"، والقاها المستشار فوزي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة.

_"آداب وضوابط مرافعة الادعاء"، ألقاها المستشار الدكتور عمرو علام – نائب رئيس الهيئة.

"إجراءات تنفيذ الأحكام"، ألقاها المستشار/ حلمي حسين العمدة – الوكيل العام الأول.

"دور فرع الدعوى التأديبية في إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية"، ومحاضرة "محاكاة عن دور ممثل الادعاء في مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية"، وتفضل بإلقائهما المستشار الدكتور/ محمد الحسيني.

وبحسب المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، فأنه في ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

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