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ثقافة وفنون

طرح "أوسكار عودة الماموث" في صيف 2025

أوسكار عودة الماموث.فيتو
أوسكار عودة الماموث.فيتو

كشفت الشركة المنتجة عن موعد طرح فيلم "أوسكار عودة الماموث" الذي يأتي من بطولة الفنان أحمد صلاح حسني.

فيلم أوسكار عودة الماموث

إذ بدأ فريق عمل الفيلم العالمي "أوسكار عودة الماموث" بعمليات الجرافيك الخاصة بالعمل، بعد ان تقرر طرح الفيلم في دور العرض خلال صيف 2025، مع خطط لعرضه في دور السينما العالمية، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.


يشار إلى أن “أوسكار - عودة الماموث" فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "أوسكار عودة الماموث" قد طرحت في وقت سابق الإعلان الرسمي الأول له، والذى عكس لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار، حيث يتضمن الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.

 

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أحمد صلاح حسنى الفنان احمد صلاح حسني هنادى مهنا صيف 2025 محمد ثروت

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