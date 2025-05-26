مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

فى سياق التحريض والمزاعم ضد مصر التى باتت سياسة مفضوحة للاحتلال الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، نقلا عن جنرال بارز فى جيش الاحتلال مزاعمه، أن مصر تتخلى عن اتفاقية السلام وتستعد للحرب مع الاحتلال.

إعلام عبري يزعم استعداد مصر للحرب

وزعم تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، أن مصر بجانب عدم احترامها لاتفاقية السلام مع إسرائيل، فهي تقيم أيضا علاقات عمل مع أعداء تل أبيب؛ ولا تزال تل أبيب حتى يومنا هذا تتجاهل الواقع الذي يتطور ضدها من جانب القاهرة.

الحدود المصرية الفلسطينية، فيتو

وقال اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي والخبير الإستراتيجي إسحاق بريك، للصحيفة العبرية، إنه منذ اندلاع حرب غزة وتشهد العلاقات تدهورا مقلقا في العلاقات بين مصر وإسرائيل، ووصل الأمر إلى أن مصر قررت عدم إرسال سفير إلى إسرائيل، ونتيجة لذلك فإن إسرائيل لن ترسل سفيرًا إلى مصر أيضًا.

جنرال إسرائيلي يزعم تخلى مصر عن اتفاقية السلام

وتابع في سياق مزاعمه ضد القاهرة: "الحقيقة أن مصر تتخلى عن اتفاقية السلام مع إسرائيل دون أن تعلن ذلك صراحة، وتدير ظهرها لنا، وعلاوة على ذلك، فإن مصر لا تحترم اتفاقية السلام مع إسرائيل فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على خلق علاقات عمل مع ألد أعداء إسرائيل".

واستطرد الخبير العسكري للصحيفة: "اليوم تمتلك مصر أكبر وأقوى جيش في الشرق الأوسط، وإسرائيل ليس لديها رد على هذا إذا قررت مصر خوض الحرب ضدنا".

وزاد فى حديثه المزعوم عن استعدادات مصرية معينة للحرب، زاعما أن المصريين يستعدون للحرب ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى أيضًا في رصف الطرق وتجهيز بنية تحتية.

يشار إلى أن الأبواق الإسرائيلية العسكرية والإعلامية، اعتادت منذ فترة نشر مزاعم حول نية مصر للحرب، وتخليها عن اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، وذلك على خلفية رفض القاهرة العدوان على غزة ومخطط تهجير سكان القطاع، وهو الأمر الذي يعتبره الاحتلال معرقل أساسي فى طريقة خطته لتفريغ القطاع، ولا تلفت وسائل الإعلام العبرية لحديث القاهرة الدائم عن ضرورة السلام ومطالبتها بإقامة دولة فلسطينية كضمانة لإحلال السلام الإقليمي.

وفى مارس الماضى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، مشددا على أن اتفاقية السلام تلزم كل طرف احترام الحدود.

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