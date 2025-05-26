الأكاديمية المصرية للفنون بروما تفتتح معرض "بيوت مصرية"

تواصل الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، دورها المحوري في إثراء التبادل الثقافي والفني بين مصر وإيطاليا، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات المتميزة التي تعكس غنى الحضارة المصرية وتفاعلها مع الفنون المعاصرة، فقد شهدت الأكاديمية افتتاح معرض "بيوت مصرية" للفنانة الدكتورة صفية القباني، وتنظيم مؤتمرًا متخصصًا حول الحيوانات في الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى أمسية موسيقية ساحرة.

وافتتحت الأكاديمية معرض "بيوت مصرية" للفنانة الدكتورة صفية القباني، عميدة كلية الفنون الجميلة ونقيبة التشكيليين السابقة، وسط حضور دبلوماسي وإعلامي وجماهيري كبير، حيث أثنى الحضور على لوحات المعرض، التي جسدت تفاصيل الحياة اليومية والمعمار المصري الأصيل بأسلوب فني معاصر، عاكسةً تداخل الزمان والمكان، ومستحضرةً قيم الانتماء والهوية الثقافية المصرية، فتتميز أعمال الفنانة القباني بألوانها الفريدة وفلسفتها العميقة في التعبير عن الهوية المصرية، مما نال إعجاب وتقدير الحضور.

وفي إطار تعزيز المعرفة بالحضارة المصرية العريقة، نظمت الأكاديمية مؤتمرًا نوعيًا حول الحيوانات في الحضارة المصرية القديمة، بمشاركة البروفيسور أنجيلو كولونا من جامعة لاسابينسا، إحدى أعرق الجامعات الإيطالية والأوروبية، وتناول المؤتمر الدور المحوري للحيوانات في المعتقدات الدينية والفن والحياة اليومية للمصريين القدماء، واستعرض أحدث الاكتشافات والبحوث في هذا المجال، مما أضاف بعدًا معرفيًا قيمًا للحدث.

واختتمت الفعاليات بأمسية موسيقية رائعة أحياها رباعي وتري إيطالي متميز "gli allegri di roma"، حيث قدموا مجموعة مختارة من المقطوعات الكلاسيكية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور. وقد عكست هذه الأمسية التلاقي بين الإبداع المصري والإيطالي في إطار فني راقٍ، مؤكدةً على قدرة الفن والموسيقى على بناء جسور التواصل بين الثقافات.

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