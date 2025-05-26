لعنة الميراث تصيب أسرة الراحل حلمي بكر: نجله يقاضي أرملة والده

لم تهدأ الأجواء داخل أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر، فبعد أشهر قليلة من وفاته، اندلعت خلافات حادة حول الميراث، انتهت برفع دعوى قضائية من نجله ضد أرملة والده، متهما إياها بعدم التعاون في تقسيم التركة.

وجاء في الدعوى، التي تقدم بها محامي نجل الراحل، أن والده تزوج من المدعى عليها بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ في 16 يونيو 2023، وأنجب منها الطفلة "ريهام"، قبل أن يتوفى في الأول من مارس 2024، تاركا تركة شرعية توزعت بين زوجته (الثمن فرضا)، ونجله المدعي، وابنته القاصرة "ريهام" (باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين)، وذلك حسب إعلام الوراثة الصادر برقم 2016 لسنة 2024 وراثة العجوزة.

وأشار المحامي إلى أن الراحل كان يعاني من المرض، وكانت أرملته تقيم معه في الشقة المملوكة له، بينما كان نجله يعيش خارج مصر بحكم عمله، ولا يعلم تفاصيل ممتلكات والده سوى علمه بوجود خزينة كان يحتفظ فيها الراحل بأمواله وأوراقه الخاصة، بالإضافة إلى عقارات مملوكة باسمه.

وأكدت الدعوى أن محاولات التواصل مع أرملة الراحل لتقسيم التركة وديا باءت بالفشل، ما اضطر نجل الموسيقار الشهير إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه الشرعي في الإرث.

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