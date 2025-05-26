تكريم مصر للطيران في الجزائر تقديرًا لدورها في تعزيز السياحة البينية

حظيت شركة مصر للطيران بتكريم خاص خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من ورشة العمل السياحية البارزة "Meet the sunrise in EGYPT"، التي انعقدت بالعاصمة الجزائرية.

أقيمت الورشة تحت رعاية شركة "صلادينو تورز"، وبحضور رسمي رفيع المستوى شمل سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، الدكتور مختار وريدة.

دعم وتنمية حركة السياحة الجزائرية

وخلال الحفل، أثنى المنظمون على الدور المحوري الذي تلعبه مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، في دعم وتنمية حركة السياحة الجزائرية الوافدة إلى مصر، وعلى التعاون الوثيق بين الشركة ووكالات السياحة في كلا البلدين، والتسهيلات الملموسة التي تقدمها مصر للطيران للمسافرين الجزائريين.

وتقديرًا لهذه الجهود، تم تكريم مي أبو زيد، مديرة مكتب مصر للطيران في الجزائر، حيث تسلمت "درع التميز" نيابة عن الشركة.

14 رحلة أسبوعية منتظمة بين العاصمة الجزائرية والقاهرة

وتلعب مصر للطيران دورًا حيويًا في ربط البلدين الشقيقين، حيث تُسيّر 14 رحلة أسبوعية منتظمة بين العاصمة الجزائرية والقاهرة، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز التبادل السياحي والثقافي.

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