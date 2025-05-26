الإثنين 26 مايو 2025
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حوادث

طلاب جامعة أكتوبر يرتدون الأسود حدادًا على وفاة أحمد الدجوي (صور)

جنازة احمد الدجوي
جنازة احمد الدجوي

ارتدى طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) الملابس السوداء حدادا على وفاة رجل الأعمال أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء الجامعة.

وتجمع الطلاب داخل الحرم الجامعي في وقفة صامتة، معبرين عن حزنهم العميق لفقدان أحد أبرز أفراد عائلة المؤسسة التعليمية.

ورفع عدد من الطلاب لافتات بها أسماء بعض أفراد عائلة الدجوي للتحقيق معهم في حادث مصرع أحمد الدجوي، حفيد نوال الدجوي.

ووصل جثمان أحمد الدجوي، الذي عثر على جثته في شقته، أمس الأحد، إلى مسجد الدجوي داخل جامعة "MSA" للصلاة عليه تمهيدا لدفنه، كما وصلت أسرته استعدادا للجنازة.

عمرو الدجوي يرفض قبول العزاء في شقيقه

 وقال عمرو الدجوي تعليقًا على مصرع شقيقه أحمد الدجوي: "الله يرحمك يا أخويا وضهري وسندي.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الدجوي داخل جامعة MSA في ٦ أكتوبر طريق الواحات دون تقبل العزاء". 

 

يذكر أنه تم العثور على جثة أحمد الدجوي، حفيد نوال الدجوي، أمس الأحد في شقته.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا كشفت فيه تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

 

 

وقالت الداخلية في بيانها: “في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات وفاة  أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي.. بالفحص تبين أنه بتاريخ الأحد 25  مايو 2025،  تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته”.

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته وبها طلق ناري داخل منزله في أكتوبر.

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