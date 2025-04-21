آية سماحة تعتذر للصحفيين والمصورين: شركاء النجاح

وجهت آية سماحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رسالة اعتذار وتقدير للصحفيين والمصورين، وذلك على خلفية التجاوز والسباب الذي بدر منها ومن زوجها المخرج محمد السباعي تجاه عدد من مصوري عزاء الفنان الراحل سليمان عيد.

آية سماحة تعتذر

وكتبت آية سماحة، قائلة: “كل التقدير والاحترام لكل صحفيين ومصوري مصر المحترمين.. وكل الاحترام لدورهم دائما كشركاء نجاح.. لم يتم ذكر أي صحفي أو مصور من قريب أو بعيد”.

بداية الأزمة

وتعود بداية الأزمة عندما نشر المخرج محمد السباعي زوج آية سماحة، صورا لعدد من مصوري عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، مصحوبا بسب وتجاوز، لتعلق على المنشور زوجته بكلمات تحمل تجاوزا وإساءة لمن تواجدوا بالصورة من مصورين وصحفيين.

لتتصاعد خلال الساعات الماضية الأزمة بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى منشور آية سماحة والتي اعتذرت فيه للصحفيين والمصورين.

بيان شعبة المصورين الصحفيين

وكانت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، قد أصدرت اليوم بيانا رسميا، أعلن أعضاؤها من خلاله استنكارهم الكامل للتجاوزات غير المقبولة التي صدرت عن المخرج والمنتج محمد السباعي، وزوجته الفنانة آية سماحة، تجاه عدد من المصورين الصحفيين أثناء تأدية عملهم، في تغطية عزاء وجنازة الفنان الراحل سليمان عيد، معتبرين ما بدر من «سباعي» و«سماحة» من إهانات لفظية صريحة، ويتضمن بعضها ألفاظًا خادشة ومهينة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُعد اعتداءً مباشرًا على كرامة المهنة الصحفية والدور الذي تقوم به في توثيق الأحداث ونقل الصورة كما هي.

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