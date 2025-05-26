الإثنين 26 مايو 2025
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محافظات

بعد شكوى بتعطل العمل.. محافظ الدقهلية يتفقد التأمينات الاجتماعية بالمنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم خلال جولته الصباحية المفاجئة بمدينة المنصورة، منطقة التأمينات الاجتماعية بالدراسات، للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب المواطنين وسرعة تقديم الخدمة، وذلك بعد رصد العديد من الشكاوي بوجود تزاحم على الخدمات، وتلقي عدد من شكاوي المواطنين يتضررون فيها من غياب عدد من الموظفين عن تقديم الخدمة، الأمر الذي ترتب عليه توقف العمل بالمكتب أمس.

وكان محافظ الدقهلية قد قام بتفقد منطقة التأمينات  اليوم في زيارة مفاجئة، بعد ورود عدد من الشكاوي بالأمس عن غياب عدد كبير من الموظفين وتعطل العمل بالمكتب، وتبين وجود  السيد سليمان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة تأمينات الدقهلية، يقوم بنفسه بالاشراف على العمل، ووجه المحافظ له بالتحقق من صحة ما ورد في تلك الشكاوي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور نحو إحالة المقصرين للتحقيق، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتأدية الخدمة لهم على أكمل وجه، وتيسير إجراءات تقديم الخدمات لهم.

الشوارع المستهدفة في جولة المحافظ

وفي سياق آخر، تفقد محافظ الدقهلية عددا من شوارع مدينة المنصورة، شملت شوارع الجمهورية والجيش، وقناة السويس، والإمام محمد عبده، والمشاية، شارع جيهان وشارع الترعة، وعبد السلام عارف، وشارع سامية الجمل، وشارع السلاب، والدراسات، وعددا من شوارع مدينة المنصورة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات بنطاق المدينة.

رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور

ووجه لرئيسي حي غرب وشرق المنصورة برفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والسير في جميع الشوارع، كما أكد على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع، والمتابعة المستمرة لعمل شركات النظافة ونوبتجيات العمل ومتابعة حالة النظافة على مدار اليوم على مستوى المدينة.

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