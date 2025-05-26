مفاجآت في قائمة إسبانيا استعدادا لمواجهة فرنسا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا، أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة الفريق التي ستواجه فرنسا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، في المباراة التي ستقام على ملعب مرسيدس بنز أرينا في شتوتجارت.

وشهدت قائمة إسبانيا عودة فرانشيسكو إيسكو قائد فريق ريال بيتيس، وأيضًا تواجد جافي لاعب فريق برشلونة للمرة الأولى منذ عام 2023.

القائمة شهدت تواجد سداسي برشلونة، لامين، كوبارسي، بيدري، جافي، داني أولمو وفيرمين لوبيز، ومدافع ريال مدريد ديان هويسين، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، وأليكس ريميرو.

الدفاع: بيدرو بورو، أوسكار مينجويزا، لو نورماند، فيفيان، كوبارسي، هويسين، جريمالدو، كوكوريلا.

خط الوسط: زوبيمندي، ميكيل ميرينو، بيدري، جافي، فيرمين، إيسكو، باينا، فابيان.

خط الهجوم: لامين، نيكو ويليامز، يريمي بينو، داني أولمو، سامو، موراتا وأويارزابال.

أبرز المستبعدين عن القائمة:

إريك جارسيا، لاعب برشلونة.

راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد.

فيران توريس، لاعب برشلونة.

رودري، لاعب مانشستر سيتي.

خوان جارسيا، حارس مرمى إسبانيول.

إينيجو مارتينيز، مدافع برشلونة.

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