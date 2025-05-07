مدرب ليفربول يوجه صدمة لنجم منتخب الجزائر

أصبح حلم الدولي الجزائري ريان آيت نوري بخوض تجربة جديدة مع نادي من الصف الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مهددا، بعدما كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن توجه ليفربول نحو خيار آخر لتعزيز مركز الظهير الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريان آيت نوري يتأهب لخوض تجربة جديدة بعد أرقامه المميزة

آيت نوري الذي ينتهي عقده مع وولفرهامبتون في يونيو 2026، كان قد أعرب عن رغبته في خوض تحد جديد بعد سنوات من الصراع مع فريقه للبقاء في البريميرليج، رغم سعي "الذئاب" لتمديد عقده والاحتفاظ بخدماته.

وخلال الموسم الجاري، تألق الظهير الأيسر الجزائري بشكل لافت وأسهم في 11 هدفًا، بتسجيله 4 أهداف وصناعته 7 أخرى، ليصبح أكثر الأظهرة تأثيرًا هجوميًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفعت هذه الأرقام عدة أندية، أبرزها توتنهام الإنجليزي، لمحاولة التعاقد معه، إذ قدم توتنهام عرضًا بقيمة 30 مليون يورو في الشتاء الماضي، لكنه فضّل البقاء.

سلوت يفضل ظهير بورنموث على ريان آيت نوري

ليفربول، الذي أبدى اهتمامًا سابقًا بخدمات اللاعب منذ الصيف الفائت، عاد إلى الواجهة مجددًا، إلا أن صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت أن المدرب أرني سلوت لا يعتبر ريان آيت نوري خياره الأول لتدعيم الجهة اليسرى.

ويفضل سلوت التعاقد مع المجري ميلوس كيركيز، لاعب بورنموث البالغ من العمر 21 عامًا، والمقدر سعره بنحو 35 مليون يورو، وهو ما يجعله خيارًا أقل تكلفة من آيت نوري، الذي قد يصل سعر بيعه إلى 50 مليون يورو، وفق ما تطلبه إدارة وولفرهامبتون.

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