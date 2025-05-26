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مكتبة الإسكندرية تستضيف شعراء العامية 29 مايو

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تستضيف شعراء العامية

 تحرص مكتبة الإسكندرية على أن يكون للشعر والشعراء منتدى دوري، إثراءً لحركة الشعر العربي على مستوى واسع يشمل كل ربوع الوطن العربي، حيث يجتمع المبدعون من أجيالٍ مختلفة وبيئاتٍ متنوعة ليناقشوا حالة الشعر إبداعًا ونقدًا وتراجمَ لقائليه.

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ويسعى المنتدى إلى نشر الإبداع الشعري العربي، والتعريف بالشعراء العرب، وتقديم دراسات نقدية لأعمالهم، بالإضافة إلى تنمية الذائقة الجمالية لدى المتلقي. وتسعى المكتبة إلى توسيع مجال المنتدى، ليشمل الإبداع الشعري في الوطن العربي ولا يقتصر على إبداع شعراء مصر فقط، ويشمل كذلك الإبداع الشعري في كل مستويات اللغة العربية وكل أشكال القصيدة الشعرية.

ويستضيف المنتدى الخميس القادم 29 مايو 2025 في تمام السادسة مساء بقاعة الأوديتوريوم؛ الشاعر الدكتور مسعود شومان أحد شعراء العامية الكبار، وذلك انطلاقًا من التاريخ الطويل لشعر العامية المصري منذ ابن عروس والشيخ الشربيني، مرورًا بصلاح جاهين وبيرم التونسي، وصولًا إلى المبدعين المعاصرين. 

كما يُلقي الدكتور محمد سليم شوشة ورقة نقدية تتناول بالدرس والتحليل إبداع مسعود شومان الشعري.

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية مجال المنتدى اللغة العربية

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