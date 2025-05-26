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رياضة

رسالة حاسمة من الزمالك لـ حسام عبد المجيد بشأن التجديد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

طالب مسئولو نادي الزمالك مدافع الفريق الأول لكرة القدم حسام عبد المجيد بحسم موقفه النهائي من ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتسعى الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتجديد عقود اللاعبين المؤثرين مبكرًا.

جلسة مع حسام عبد المجيد 

وأكدت مصادر أن هناك جلسة منتظرة خلال الأيام القليلة المقبلة بين اللاعب وأحد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة ملف الكرة بالنادي، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل التمديد، سواء من حيث مدة العقد أو القيمة المالية، وذلك في إطار سعي الزمالك لتأمين مستقبل الفريق الدفاعي.

حسام عبد المجيد عنصر أساسي 

ويرى مسئولو الزمالك أن حسام عبد المجيد يمثل إحدى الركائز الأساسية في خط الدفاع، وقدّم مستويات متميزة مع الفريق في الفترة الأخيرة، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية داخل وخارج مصر، إلا أن رغبة اللاعب الأولى تظل الاستمرار داخل جدران النادي الذي نشأ فيه.

وتأمل إدارة الزمالك في إنهاء هذا الملف سريعًا، حتى لا يتسبب في أي تشتيت ذهني للاعب خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الجديد، واحتياج الفريق للتركيز الكامل في مشواره المحلي والقاري.

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