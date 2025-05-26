الإثنين 26 مايو 2025
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حوادث

المؤبد لعاطل بتهمة تجارة الآيس المخدر في الدرب الأحمر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في مخدر الآيس بالدرب الأحمر. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم في يناير الماضي بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الآيس في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بقيام عاطل بترويج محدر الآيس في غير الأحوال المصرح بها، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى المنطقة بدأت في عمل التحريات.
وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 4 أكياس تحتوي على مخدر الآيس ويبع الكيس الواحد بمبلغ 500 جنيه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المواد التي ضبطت بحوزة المتهم عبارة عن جوهر الآيس المخدر ووزنت جميعها 7 جرام.

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محكمة جنايات القاهرة مخدر الآيس الدرب الأحمر النيابة العامة قسم شرطة الدرب الأحمر أمن القاهرة

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