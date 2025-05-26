الحبس سنة لعاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمقطم

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطلين على حكم أول درجة والقاضي بمعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وقضت بتخفيف الحكم عليهم إلي الحبس سنة مع الشغل لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمقطم.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات للأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة بقيام عاطلين بدائرة قسم شرطة المقطم بالإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر "ميثامفيتامين" وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في المقطم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزته كمية من مخدر ميثامفيتامين وميزان حساس ومبلغ مالى، وأقراَ بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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