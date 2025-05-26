الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس سنة لعاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمقطم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطلين على حكم أول درجة والقاضي بمعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وقضت بتخفيف الحكم عليهم إلي الحبس سنة مع الشغل لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمقطم.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات للأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة بقيام عاطلين بدائرة قسم شرطة المقطم بالإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر "ميثامفيتامين" وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 ضبط عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في المقطم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزته كمية من مخدر ميثامفيتامين وميزان حساس ومبلغ مالى، وأقراَ بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات مستأنف القاهرة المقطم الادارة العامة لمباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المقطم

مواد متعلقة

إحالة راكب حاول تهريب مخدر الحشيش بالمطار للجنايات

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة وتعاطي مخدر الحشيش في روض الفرج

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر الحشيش بقيمة 8 ملايين جنيه في الإسماعيلية والإسكندرية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في وفاة حفيد نوال الدجوي، عمرو يرفض قبول العزاء في شقيقه

ماكرون يتلقى صفعة من زوجته على متن الطائرة الرئاسية (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

حقيقة تحمل المواطنين أعباء مالية بسبب قانون مياه الشرب والصرف الصحي

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

مناسك الحج 2025، دار الإفتاء توضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر

المزيد
الجريدة الرسمية