وزير التموين: 14 مصنع حديد وصلب استوفوا الشروط القانونية وجاهزون للتقنين (صور)

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 14 مصنعًا من بين 34 مصنعًا للحديد والصلب تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعها، قد استوفت الاشتراطات القانونية اللازمة، وباتت جاهزة لإتمام عملية التقنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم، تناول خلاله استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في دعم الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الاستثمار.

ملف مصانع الحديد والصلب

وأكد فاروق أن الوزارة تتابع عن كثب ملف مصانع الحديد والصلب، في إطار التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق.

تقنين أوضاع المصانع

وشدد الوزير على أن دور وزارة التموين لا يقتصر فقط على متابعة تقنين أوضاع المصانع، بل يشمل أيضًا مراقبة أسعار الحديد والصلب وضمان توافرهما في السوق بكميات كافية، حمايةً لحقوق المستهلكين واستقرارًا للأسعار.

وأشار إلى أن هذا الملف كان محور نقاش في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي أكد أهمية دعم الصناعات الاستراتيجية وتوفير مناخ استثماري مرن يدعم نموها واستدامتها.

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