رئيس النواب يكشف تفاصيل الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إعلان رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصريحات هامة عن شكل الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بالتزامن مع إنتهاء المجلس فى جلسته العامة أمس من مناقشة وإقرار التعديلات المقدمة من الأعضاء بشأن تعديل قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر وقانون مجلس الشيوخ.

الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية

رئيس البرلمان، قال: إن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابى لضمان الشفافية الكاملة فى كل مراحل الاقتراح والفرز.

وأضاف المستشار حنفي جبالي: من اللحظات الفارقة في عمر العمل البرلماني، تلك التي يعرض فيها على مجلس النواب تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابي على أسس من الدستور ومعطيات الواقع.

مناقشة تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

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