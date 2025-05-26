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أخبار مصر

مايا مرسي تعلن تشكيل لجنة لحصر ومتابعة أصول وأملاك التضامن

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
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عقدت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع الإدارة العامة لإدارة الأصول وتنمية الموارد بالوزارة، وذلك بمشاركة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

 

جاء ذلك  بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف أبو علم مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الأصول، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات الوزارة.

 

 حصر أصول الوزارة على مستوى الديوان العام والمديريات

 

وتناول الاجتماع استعراض ما تم في مجال حصر  أصول الوزارة على مستوى الديوان العام والمديريات، حيث تجاوز حصر الأصول أكثر من 3 آلاف أصل على مستوى محافظات الجمهورية.

 تشكيل لجنة حصر ومتابعة أصول وأملاك الوزارة 

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تشكيل لجنة حصر ومتابعة أصول وأملاك الوزارة " مباني- أراضي- وحدات سكنية وإدارية- مجتمعات عمرانية- حياة كريمة - تطوير العشوائيات- طفولة مبكرة- الإنشاءات الجديدة- مبانى الوحدات والإدارات الاجتماعية طبقا لخطة شهرية"، حيث تختص اللجنة بأعمال المتابعة على أصول وأملاك الوزارة، وكذلك أعمال المراجعة والإدخال على منظومة الأصول.

 

كما يتم الحصر الجغرافي ورصد الواقع الفعلي للأصل والإجراءات عليه، مع التوثيق بالصور، وتحديد كافة الإجراءات تحديدا دقيقا وصفا للمباني " حالتها- عدد الأدوار - عدد الغرف بكل دور"، وكذلك متابعة حالة المباني من الناحية الإنشائية الظاهرية وحالة المرافق وما يحتاج لصيانة.

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