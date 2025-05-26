وصول 6779 من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة (صور)

استقبلت بعثة حج الجمعيات الأهلية بالأراضي المقدسة، 6779 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك منذ بدء عمليات التفويج في 18 مايو الجاري وحتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ.

وصرح أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنه وصل إلى مطار جدة 2625 حاجًا، بينما استقبل مطار المدينة المنورة 4154 حاجًا، وسط ترتيبات مكثفة وتنسيق كامل مع الجهات المعنية لتيسير كافة الإجراءات منذ لحظة الوصول وحتى الاستقرار في أماكن الإقامة.

خطة تفويج حج الجمعيات الأهلية

وأشار إلى أن عمليات التفويج تسير وفق خطة تفويج دقيقة ومحكمة منذ اليوم الأول، ترتكز على تقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية للحجاج، بما يضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

مواعيد اكتمال تفويج جميع الحجاج

وأكد عبد الموجود أن الرحلات مستمرة بشكل يومي وفق جدول زمني دقيق حتى اكتمال تفويج جميع الحجاج يوم الجمعة المقبل 30 مايو، مع التزام الوزارة الكامل بتوفير منظومة خدمات متكاملة تشمل الإقامة المريحة، ووسائل الانتقال الآمنة، وبرامج الإعاشة عالية الجودة، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى ضمان موسم حج ميسر وآمن يليق بحجاج بيت الله الحرام ويعكس الجهود المبذولة على كافة المستويات.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن البعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج، من خلال غرفة عمليات مركزية ولجان ميدانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشددًا على أن جميع الإجراءات تتم بالتنسيق مع السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة وسهولة إنهاء الإجراءات في المطارات.

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