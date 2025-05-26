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رياضة

الأهلي يؤجل التعاقد مع ظهير أيمن في ميركاتو الصيف

عماد النحاس
عماد النحاس

 استقر الرأي داخل الأهلي على تأجيل التعاقد مع ظهير أيمن في ميركاتو الصيف، حيث يتواجد محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأيضا كريم فؤاد العائد من الإصابة وخالد عبد الفتاح حال عدم رحيله في انتقالات الصيف، حيث ينتظر الأهلي حتى انتقالات الشتاء لضم ظهير أيمن جديد. 

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس لمواجهة فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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