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رياضة

بعد طلب أورلاندو 2.7 مليون دولار، إلى أين انتهت مفاوضات الأهلي لضم مبوكازي؟

مبوكازي مدافع أورلاندو
مبوكازي مدافع أورلاندو

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع أورلاندو للحصول على خدمات مبوكازي مدافع الفريق الجنوب أفريقي، حيث طلب أورلاندو ما يزيد على 2 مليون و700 ألف دولار للموافقة على رحيل اللاعب إلى القلعة الحمراء وهو ما قاد إلى تعثر المفاوضات والاتجاه نحو مدافع آخر لتدعيم الدفاع. 

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس لمواجهة فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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