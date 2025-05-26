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رياضة

الدوسري يواجه أوباميانج، التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والقادسية بالدوري السعودي

سالم الدوسري،فيتو
سالم الدوسري،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي نادي الهلال السعودي مع نظيره القادسية مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

 

موعد مباراة الهلال والقادسية اليوم في الدوري السعودي

 وتُقام مباراة الهلال والقادسية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتُذاع عبر قنوات SSC.

 

تشكيل الهلال المتوقع ضد القادسية


حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، خليفة الدوسري
خط الوسط: روبين نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو
خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، سالم الدوسري، الكسندر ميتروفيتش.

تشكيل القادسية المتوقع ضد الهلال


حراسة المرمى: كوين كاستيلس
خط الدفاع: محمد أبوالشامات، جاستون ألفاريز، ناتشو فيرنانديز
خط الوسط: تركي العمار، كاميرون بويرتاس، إزيكويل فرنانديز، ناهيتان نانديز، ابراهيم محنشي
خط الهجوم: جوليان كينيونيس، بيير إميريك أوباميانج.

اوباميانج،فيتو
اوباميانج،فيتو

ويحتل نادي الهلال وصافة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 72 نقطة، بينما يأتي نادي القادسية رابعًا برصيد 68 نقطة.

ويحتاج نادي الهلال إلى تحقيق الفوز على القادسية من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان نادي الهلال قد تعادل مع الوحدة بهدف لمثله، في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

ويتطلع فريق الهلال، للفوز على القادسية لحسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة موسم 2025-26، دون النظر لنتيجة مباراة النصر والفتح التي ستقام في نفس التوقيت.

ويحتل فريق الهلال، المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 72 نقطة بينما يتواجد النصر بالمركز الثالث ومعه 70 بعد إضافة نقاط مباراة العروبة.

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