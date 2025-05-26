وزير التموين: تطوير البورصة السلعية وطرح سلعتين في المرحلة الأولى

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البورصة المصرية للسلع تخضع حاليًا لمرحلة تطوير شاملة وفقًا لأحدث المعايير الدولية والقوانين المنظمة للأسواق السلعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية دور البورصة في دعم التجارة الداخلية وتحقيق الشفافية في تسعير السلع.

السلع الاستراتيجية

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المرحلة الأولى من التشغيل ستشهد طرح سلعتين أساسيتين كبداية، في إطار خطة تدريجية لدمج مزيد من السلع الاستراتيجية ضمن منظومة البورصة.

تسعير المنتجات الزراعية والصناعية

وأكد أن البورصة السلعية ستمثل آلية عادلة لتسعير المنتجات الزراعية والصناعية بما يخدم المنتج والمستهلك على حد سواء، كما ستعزز من تنافسية السوق وتحد من الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الإلكترونية والتنظيمية للبورصة يتم تجهيزها بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للسلع التموينية، وشركة البورصة السلعية، والقطاع الخاص.

وأضاف الوزير: "نعمل على تطوير السوق بشكل منظم، ونسعى لخلق بيئة تجارية مستقرة تسهم في تقليل الفاقد وتحسين سلسلة الإمداد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب إدارة رشيدة للموارد".

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن البورصة ستوفر منصة موثوقة للتجار والموردين والمصنعين، مع ضمان الشفافية وسهولة تداول السلع، ما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة في الأسواق.

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