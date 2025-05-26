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رياضة

الأهلي يضع برنامجا خاصا لتجهيز بن رمضان لمونديال الأندية

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

 يضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي برنامجا خاصا لتجهيز اللاعب الجديد محمد علي بن رمضان  للمرحلة القادمة التي تشهد خوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث وصل التونسي إلى القاهرة أمس تمهيدًا لإعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي. 

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس لمواجهة فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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