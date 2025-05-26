8 صور ترصد عرض "المطبخ" على مسرح الأنفوشي

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العرض المسرحي "المطبخ"، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض الموسم الحالي، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض المطبخ

العرض تجربة نوعية قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف محمد عادل النجار، وإخراج أحمد علاء، ويناقش مشكلة الانفصال الوجودي والعاطفي بين زوجين يعيشان تحت سقف واحد، لكنهما ينتميان إلى عالمين متناقضين لا يلتقيان.

"المطبخ" بطولة: چيسيكا هاني، إسلام شوقي، ندى جمال، ومحمد علي، تأليف موسيقي أسامة حماد، سينوغرافيا أحمد طارق، ومخرج منفذ: محمد رامي، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ونفذ بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني.

وقال المخرج أحمد علاء: إن العرض يطرح تساؤلات جريئة حول العلاقات الإنسانية، وتدور الأحداث حول زوجين يعيشان في مساحة واحدة لكن بينهما جدار صامت من الفتور، رغم أن الزوجة امرأة جميلة ومثقفة وعلى درجة عالية من الوعي، يظهر ذلك في كتاباتها السرية التي تحتفظ بها لنفسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.