10 صور ترصد عرض "مشعلو الحرائق" لـ قصور الثقافة

شهد قصر ثقافة الأنفوشي تقديم العرض المسرحي "مشعلو الحرائق"، ضمن عروض الموسم الحالي، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض "مشعلو الحرائق"

العرض تجربة نوعية بيت ثقافة بولكلي، عن نص الكاتب ماكس فريش، دراماتورج د. محمد أبو دومة، وإخراج محمد زغلول، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهد حضور محمد حمدي، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ولجنة التحكيم المكونة من: المخرج المسرحي أحمد طه، المخرج محمد حجاج، مهندسة الديكور رانيا حداد، الناقد يسري حسان، والملحن إيهاب حمدي.

قصة عرض مشعلو الحرائق

وتدور الأحداث حول الخطر الكامن في التغاضي عن الشر عندما يتجلى في بدايته بشكل مألوف أو غير مثير للقلق، ويتضح ذلك من خلال البطل "عمران" الذي يستضيف شخصين في منزله بدافع المجاملة، متجاهلا كل الإشارات الواضحة إلى نواياهم التدميرية، ويظل يرفض تصديق أنهم يشكلون تهديدا حقيقيا إلى أن يفوت الأوان.

فريق مسرحية مشعلو الحرائق

"مشعلو الحرائق" أداء تمثيلي: محمد حمادة، أحمد سمير، عبد الله رفعت، شيري المصري، أسماء خالد، وجهاد محمد.

أشعار محمود خليل، موسيقى وألحان هيثم مدحت بسيوني، كيروجراف محمد مسعد، ديكور مارينا مجدي، تنفيذ ديكور جاسر الفرن، إضاءة تامر صبري، هندسة صوتية، فيديو بروجيكشن محمد المأموني، مخرج منفذ رضوان محمد، ومخرج مساعد ندى المنسي.

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