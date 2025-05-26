اليوم، مؤتمر صحفي لوزير التموين للإعلان عن استعدادات عيد الأضحى

يعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا، اليوم الإثنين، للإعلان عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعراض خطة الوزارة لضمان توافر السلع التموينية واللحوم والمواد الغذائية خلال موسم العيد، ومتابعة الإجراءات الرقابية على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التزايد الموسمي في معدلات الاستهلاك خلال فترة الأعياد.

من جانبه، أكد الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية افتتاح 21 شادرًا رئيسيًا لبيع الخراف الحية في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توافرها بجودة عالية، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ190 جنيهًا للكيلوجرام قائم.

وأوضح الدكتور علاء ناجى أنه بالإضافة إلى الشوادر، فقد تم تكثيف وزيادة معدلات ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد الدكتور علاء ناجى بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة مستمرة في ضخ السلع يوميًا، وتتابع بشكل مستمر حركة البيع والعمل بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

أسعار اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية

وتشمل الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية:

لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام

لحم بقري طازج بـ350 جنيهًا

لحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا

اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلو

الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيهًا

كيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا.

الضاني المجمد إلى 390 جنيهًا.

الدواجن المجمدة (1 كجم) 110 جنيهات.

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