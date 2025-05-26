أهلي جدة بالقوة الضاربة أمام الرياض بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يستضيف ملعب “الأمير فيصل بن فهد” في العاصمة الرياض، مباراة أهلي جدة مع نظيره الرياض في مباراة الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن السعودي لموسم 2024/2025.

رغم أن المواجهة لا تحمل طابع الحسم أو الصراع على مراكز متقدمة، إلا أنها تظل فرصة للفريقين من أجل إنهاء الموسم بصورة مشرفة.



موعد مباراة الأهلي ضد الرياض في الدوري السعودي

تُقام المباراة بين الفريقين اليوم الإثنين 26 مايو 2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الرياض في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ماتيو دامس، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، محمد بكر.

خط الوسط: فرانك كيسييه، زياد الجهني، فراس البريكان.

خط الهجوم: جبرييل فيجا، إيفان توني، رياض محرز.

موقف الفريقين في جدول الترتيب الدوري السعودي

ويحتل نادي الأهلي السعودي المركز الخامس برصيد 64 نقطة حيث لعب 33، وفاز في 20 – 4 تعادلات – 9 خسائر.

ويأمل الأهلي في تحقيق فوز معنوي ينهي به الموسم، خاصة بعد خسارته الأخيرة أمام الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة أثارت استياء جماهير الفريق نظرًا لتراجع الأداء الدفاعي.

بينما يحتل نادي الرياض المركز التاسع برصيد 38 نقطة، حيث لعب 33

وفاز في 10 – 8 تعادلات – 15 خسارة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرياض

تُبث المباراة بشكل حصري عبر شبكة SSC الرياضية السعودية، الناقل الرسمي لمباريات دوري روشن وكافة البطولات المحلية.

وتنقل المباراة قناة SSC 5 HD.

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