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رياضة

اليوم، الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لفاركو بالدوري

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا لمواجهة فاركو يوم الأربعاء المقبل، وهي المباراة التي يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحصد لقب الدوري الممتاز. 

وجاء قرار عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالدخول في معسكر قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة لزيادة تركيز اللاعبين قبل اللقاء الحاسم.

جدير بالذكر أن الأهلي يدخل معسكرا لمباريات الدوري قبل أي مباراة بـ٢٤ ساعة فقط. 

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش في السادسة مساء قبل الدخول في المعسكر الذي لن يتواجد فيه إلا القائمة التي من المقرر أن تخوض اللقاء. 

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

وتقام مباراة الأهلي أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي “2023-2024”، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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