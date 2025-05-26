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ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لزواج المغنية ديمي لوفاتو (صور)

ديمي لوفاتو، فيتو
ديمي لوفاتو، فيتو

 تزوجت رسميا المغنية الشهيرة ديمي لوفاتو من المغني وكاتب الأغاني جوردان "جوتس"، في حفل أقيم في ولاية كاليفورنيا.

تفاصيل زواج ديمي لوفاتو

 وتبادلت نجمة ديزني السابقة، عهود الزواج بفستان رائع من تصميم المصمم الشهير فيفيان ويستوود، مصنوعًا من قماش ساتان حريري ثقيل، أُكمل الفستان بصدرية كورسيه وحجاب طويل على طراز الكاتدرائية.

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وعملت ديمي مع فريق ويستوود للأزياء الراقية، الذي جاء إلى لوس أنجلوس من لندن لإجراء القياسات الخاصة بالمغنية.

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فيما ارتدت ديمي في حفل الاستقبال، فستانًا عموديًا من الحرير الساتان باللون العاجي من تصميم ويستوود أيضا، وقالت عنه ديمي، انه قطعة فريدة من نوعها، تجعلني أشعر بأنني مميزة للغاية".

 

تفاصيل علاقة ديمي ولوتس

 وبدأت لوفاتو ولوتس مواعدتهما عام ٢٠٢٢، حيث التقت لوفاتو (٣٢ عامًا) ولوتس (٣٤ عامًا) لأول مرة أثناء العمل على ألبوم لوفاتو "HOLY FVCK"، ثم بدأ الثنائي كصديقين قبل أن يبدأ المواعدة.

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 وأصبحت علاقتهما العاطفية معروفة للجميع في أغسطس 2022، عندما صرّح مصدر لمجلة People بأنها "علاقة سعيدة وصحية للغاية".

وفي العام الماضي، أشادت ديمي بشريكها، وقالت لمجلة بيبول: "كما تعلمون، انتظرته طوال حياتي.. إنه لأمرٌ رائع أن يكون لديك شريك يدعمك ويحبك ويهتم بك".

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وظهر الثنائي لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل كلايف ديفيس ما قبل جوائز غرامي عام 2023، فيما تقدم لوتس لخطبة لوفاتو في ديسمبر 2023 بأغنية من تأليفه.

 

وصرّح لوتس لمجلة People العام الماضي، أنهما يأخذان وقتهما في التخطيط لحفل زفافهما.. وقال: "لا نحاول أن نُرهق أنفسنا.. أشعر أن الكثير من حفلات الزفاف قد تكون مُرهقة وسريعة جدًا، لذا نحن نعمل على ذلك، لكننا أيضًا نأخذ وقتنا، ونستمتع بالخطوبة".

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