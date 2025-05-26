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موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره الفتح، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويدخل النصر مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد الفتح، في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر ان تقام مباراة النصر ضد الفتح مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر ان تذاع مباراة النصر ضد الفتح عبر قناة SSC 1HD.

 

ويعلق كل من مشاري القرني وراشد الدوسري على أحداث مباراة النصر ضد الفتح اليوم في الدوري السعودي.

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