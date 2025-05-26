محمد عادل فتحي: محمد صلاح يصنع تاريخا وإعجازا للمصريين لمئات السنين

أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف العام على الكرة بالنادي أن محمد صلاح نجم ليفربول وابن نادي المقاولون يصنع تاريخا وإعجازا للمصريين يستمر لمئات السنين.

ووجه المهندس محمد عادل فتحي الشكر لقطاع الناشئين بقيادة الكابتن يسري عبد الغني والكابتن محمد عبدالعزيز زيزو ومعتصم بالله محمد المشرف على فريق ٢٠٠٦ خلال حفل تكريم فريق الشباب بعد تتويجه ببطولة القاهرة بجدارة.



وأشاد المهندس محمد عادل بلاعبي فريق ٢٠٠٦ والجهاز الفني مؤكدا أن الحماس والإصرار للاعبين هو الأهم وأن الكرة تؤتي بثمارها لكل مجتهد والحياة عموما.



وواصل: "التتويج بالمركز الأول لفريق المقاولون هو مثال لشباب واعد مؤمن بإمكانياته ويحاول يحقق ذاته، وأن هذا المجهود هو تكليل لهذا النجاح والحفاظ على اسم النادي والكيان".

ومن جانبه وجه الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين الشكر للمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة على الدعم الكبير لقطاع الناشئين.

وواصل: "نبذل أقصى جهد لاعادة أمجاد قطاع الناشئين بالنادي وهو خط الإمداد للفريق الأول صاحب البطولات".

وكان فريق المقاولون العرب مواليد 2006 توج بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد انتصاره في المباراة النهائية على فريق السكة الحديد بهدف نظيف، سجله يوسف صابر في المباراة التي أقيمت على ملعب دار الوقود.

ويشرف على فريق المقاولون مواليد 2006 الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين،والكابتن معتصم بالله محمد، المشرف على الفريق.

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