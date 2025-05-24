السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن موعد ذروتها

موجة شديدة الحرارة،فيتو
موجة شديدة الحرارة،فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة، وتصل ذروتها يوم الاثنين، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى 39 درجة مئوية وبجنوب الصعيد 43 درجة مئوية وشمال الصعيد 42 درجة مئوية

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 24-5-2025


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث تستمر الموجة الحارة ويسود  طقس  حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:27


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس الموجة شديدة الحرارة

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد

طقس اليوم، اضطراب ملاحة البحر الأحمر ورياح مثيرة للأتربة والرمال بهذه المناطق

ارتفاع جديد، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت

موجة شديدة الحرارة، درجات الحرارة غدا السبت في مصر

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

خسائر مادية فادحة، حريق يلتهم مصنعا للقطن بعزبة حميدة في الغربية (فيديو)

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

عبد الواحد السيد يكشف مفاجأة بشأن أزمة زيزو مع الزمالك

عبد الواحد السيد عن أزمة الإمارات: أنا مش حبسجي وقضيت فترة استجمام

"طفل المرور" في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لاتهام "ابن المستشار" في واقعة الاعتداء على طالب المقطم (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 في عمان

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 2025.5.24

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

المزيد

انفوجراف

"طفل المرور" في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لاتهام "ابن المستشار" في واقعة الاعتداء على طالب المقطم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية