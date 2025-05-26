ليفاندوفسكي يتحدث عن موسم برشلونة بعد التتويج بالثلاثية المحلية

أبدى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سعادته بأداء فريقه برشلونة، في الفوز 3-0 على أتلتيك بيلباو، في ختام مشوار الفريق الكتالوني بمسابقة الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي يتحدث عن موسم برشلونة

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة ماركا "نجحنا في إنهاء الموسم بصورة رائعة تُجسد العمل الجماعي والروح القتالية".

وتابع: "كنا نعلم أن هذه المباراة هي الأخيرة في الموسم، ووضعنا خطة واضحة للفوز بها، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل رائع في الشوط الأول، وكل شيء كان تحت السيطرة".



وأضاف "هذا الموسم يُعد شبه مثالي، هذه هي كرة القدم، وعلينا الاستمتاع بهذه اللحظة".

وتحدث مهاجم برشلونة عن عودته من الإصابة وتأثيرها على إيقاعه الشخصي، منوها "المباراة الأخيرة دائمًا ما تكون مختلفة، خصوصًا بعد عودتي من الإصابة. كنت بحاجة لبعض الوقت لاستعادة مستواي، لكن الأهم بالنسبة لي هو أننا فزنا بالألقاب كفريق".

وفي ختام حديثه، حرص ليفاندوفسكي على توجيه تحية خاصة لقائد أتلتيك بيلباو، أوسكار دي ماركوس، الذي خاض آخر مباراة له مع الفريق الباسكي.

وقال ليفا "كل لاعب يجب أن يستمتع بلحظات مثل هذه، كما يفعل دي ماركوس. إنها لحظة عظيمة بالنسبة له".

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