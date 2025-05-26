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رياضة

ختام الدوري السعودي، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري السعودي للمحترفين والدوري التركي.


مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 


- الهلال ضد القادسية، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الرائد ضد الخلود، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الفيحاء ضد الشباب، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الرياض ضد أهلي جدة، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الاتحاد ضد ضمك، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الاتفاق ضد الوحدة، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الفتح ضد النصر، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- العروبة ضد التعاون، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الخليج ضد الأخدود الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT


مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة 


- هاتاي سبور ضد فنربخشة، الساعة 20:00 بتوقيت تركيا على بى إن سبورت تركيا

 

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