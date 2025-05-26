ختام الدوري السعودي، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري السعودي للمحترفين والدوري التركي.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
- الهلال ضد القادسية، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الرائد ضد الخلود، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الفيحاء ضد الشباب، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الرياض ضد أهلي جدة، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الاتحاد ضد ضمك، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الاتفاق ضد الوحدة، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الفتح ضد النصر، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- العروبة ضد التعاون، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
- الخليج ضد الأخدود الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
- هاتاي سبور ضد فنربخشة، الساعة 20:00 بتوقيت تركيا على بى إن سبورت تركيا
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