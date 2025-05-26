ختام الدوري السعودي، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري السعودي للمحترفين والدوري التركي.



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



- الهلال ضد القادسية، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT

- الرائد ضد الخلود، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT

- الفيحاء ضد الشباب، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT

- الرياض ضد أهلي جدة، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT

- الاتحاد ضد ضمك، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT

- الاتفاق ضد الوحدة، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT

- الفتح ضد النصر، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT

- العروبة ضد التعاون، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT

- الخليج ضد الأخدود الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على SSC SPORT



مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة



- هاتاي سبور ضد فنربخشة، الساعة 20:00 بتوقيت تركيا على بى إن سبورت تركيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.