تأجيل أولى جلسات محاكمة سفاح المعمورة إلى الثلاثاء المقبل

قررت الدائرة الأولى جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسي، تأجيل أولى جلسات قضية سفاح المعمورة إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع الشهود ومرافعة النيابة.

وكان قد طالب أميران عثمان محامي سفاح المعمورة، بعرض المتهم المعروف إعلاميًا بسفاح الإسكندرية، على الطب النفسي بمستشفى العباسية لبيان مدي قواه العقلية ومسئوليته عن أفعاله أو إصابته بمرض نفسي، ووافق المتهم على طلب الدفاع.

فيما قال نصر الدين، المعروف إعلاميًا بسفاح الإسكندرية، خلال محاكمته: لدي مكاتب في الإسماعيلية والسويس وأسافر كثيرًا. أما الأشخاص الذين كانوا في الشقة، فهم القتلة، وكانوا على علم بوجود الجثث. ووجه اتهامه إليهم بقتل موكلته التركية، مشيرًا إلى أن صبحية، الشاهدة الأولى والمتهمة الثانية في القضية، كانت تمتلك مفتاح الشقة وكانت تتولى أعمال التنظيف فيها.

وأوضحت الشاهدة الثانية، أنها كانت تقيم مع أولادها في منزل المتهم، مشيرةً إلى أن صبحية كانت تتحمل المسؤولية الأولى عن جميع الأحداث.

وأوضحت: كانت على دراية بالحادثة المتعلقة بالقتل، مما دفعها لسحب الأموال من بطاقة فيزا تركية.

وتابعت: أبلغتني بضرورة مغادرة الشقة، محذرةً أن الدور قد جاء عليّ.

وشهدت جلسة محاكمة المتهم نصر الدين إسماعيل، المعروف إعلاميًا بسفاح الإسكندرية، الكشف عن تفاصيل جديدة صرح بها المتهم أمام المحكمة.

قال المتهم خلال الجلسة إن محمد إبراهيم عدس الضحية الأولى أعرفه من خلال وجوده في المحكمة، حيث قمت برفع عدة قضايا له لم يكن يلتزم بدفع الأتعاب بسرعة، وحدثت بيننا مشكلة بسيطة، وبعدها التقينا وأخذت أموالي منه كان من المفترض أن ألقاه مرة أخرى بعد ذلك، ولكنه لم يرد على اتصالاتي، ومنذ تلك اللحظة، لم أعد أعرف عنه أي شيء.

أضاف أن الضحية الثانية، وهي الحاجة التركية، قال: لا أعلم عنها شيئًا، ولكن من أحضرها إلى مكتبي لرفع قضية ضدها هي زوجتي منى. قمت برفع القضية ولكنني خسرتها، وكانت هناك مستحقات مالية لي لدى تلك السيدة، لكنها لم تتواصل معي إطلاقًا قلت في نفسي لا بأس، ومن بعدها لم ترد عليّ. وآخر ما علمته هو أن هناك مشاكل بينها وبين أسرتها بشأن مسألة المال، وعندما استفسرت من زوجتي عنها، أجابت بأنها لا تعرف شيئًا عنها.

فيما يتعلق بزوجته، ذكر أنه كان هناك بعض المشكلات المرتبطة بالغيرة بينهما. وهي الآن تقيم في منزلها ولم يعد لديه أي معلومات عنها.

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