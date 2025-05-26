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ثقافة وفنون

عايدة الأيوبي: لم أسعَ إلى الشهرة وهذا سبب اعتزالي

عايدة الأيوبي، فيتو
عايدة الأيوبي، فيتو

فتحت المطربة عايدة الأيوبي قلبها، للإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة “دي إم سي”، لتروي ملامح مسيرتها الفنية التي اختارت أن تكون بعيدة عن الأضواء، رغم موهبتها اللافتة.

 

عايدة الأيوبي: فضلت العزلة على الظهور وألماني هو من اكتشفني

وقالت عايدة الأيوبي إنها لم تطمح يومًا إلى الشهرة، وكانت تفضل العزلة على الظهور، على الرغم من أن أحد معلميها الألمان في المدرسة هو من اكتشف صوتها بعد عودتها من ألمانيا، وقدّمها لتشارك في كافة الفعاليات المدرسية.

 

رفض عايدة الأيوبي المشاركة في الحفلات والأفراح

ورغم النجاح الكبير الذي حصدته، كشفت الأيوبي أن ترددها في الظهور العام كان سببًا في تقليص انتشارها، حيث كانت ترفض المشاركة في الحفلات والأفراح، ووجدت صعوبة في التأقلم مع طبيعة الوسط الفني. 

 

صداقات الوسط الفني

وأضافت: “بعد ألبومي الثالث شعرت أنني لا أنتمي لهذا العالم، فلم تكن لدي صداقات في الوسط، كما أن ضعف إمكانيات الحفلات، خاصة في جانب الهندسة الصوتية، زاد من شعوري بالغربة، فقررت التوقف نهائيًا”.

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