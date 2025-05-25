الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري يتوقع تصاعد العمليات العسكرية للاحتلال قريبا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مصادر، بأن عمليات جيش الاحتلال العسكرية يرجح أن تشهد تصعيدا قريبا.

وقال ‏رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حركة حماس تحت ضغط كبير جدا وفقدت قدرتها على القيادة والسيطرة في قطاع غزة، وذلك وفق تعبيره.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

في سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد،  ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال الاحتلال حماس حركة حماس قطاع غزة غزة العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية

استشهاد 32 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

إعلام أمريكي: الاحتلال لم يشن أي ضربات في سوريا منذ لقاء ترامب والشرع

جيش الاحتلال يزعم: حماس فقدت قدرتها على القيادة والسيطرة في غزة

الأكثر قراءة

طفل المرور يغادر قسم شرطة المقطم بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله

حمودة يرد على الداخلية ويزعم: حفيد الدكتورة نوال الدجوي قتل ولم ينتحر!

تسريب بمحطة وقود برمسيس واستنفار أمني ومروري لإخلاء الطريق من المارة

عثروا عليه داخل شقته، التصريح بدفن جثة حفيد نوال الدجوي

عمرو أديب عن وفاة أحمد الدجوي: من يرث من؟ وما سر الرصاصة الغامضة؟

أسرة نوال الدجوي: منفتحون على الصلح وغاضبون مما يحدث وهذا موقفهم من جنازة أحمد

أسرة حفيد الدكتورة نوال الدجوي تنتظر أمام مشرحة زينهم لاستلام جثمانه

التحفظ على كلب شرس أصاب نجل الفنانة زينة بالشيخ زايد واحتجاز صاحبه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار السجائر اليوم الأحد بالأسواق والمحال التجارية

يبدأ من 7 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 25 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أعراض ضربة الشمس وطرق علاجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

لو مسافر حج هذا العام، 3 أمور يجب عليك القيام بها قبل الذهاب لأداء الفريضة (فيديو)

عالمة أزهرية تحذر: من يضحي بالخراف والبهائم التي تأكل القمامة آثم شرعا

المزيد
الجريدة الرسمية