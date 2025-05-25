الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

استقالة وزير ياباني تعامل بسخرية مع شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الأرز

وزير الزراعة الياباني،
وزير الزراعة الياباني، فيتو

تسببت نكتة أو سخرية من ارتفاع أسعار الأرز بالإطاحة بـوزير يابانى من منصبه، بعد شعور المواطنين بالغضب؛ نظرا لمعاناة البلاد مؤخرا من أزمة غلاء معيشة لأول مرة منذ عقود.

استقالة وزير الزراعة الياباني بسبب نكتة عن سعر الأرز

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، كان وزير الزراعة الياباني، تاكو إيتو، يأمل في إثارة الضحك، عندما قال إنه لم يضطر قط إلى شراء الأرز لأن مؤيديه يعطونه "كميات كبيرة" منه كهدايا.

 

وبدلًا من ذلك، أثار تاكو إيتو، موجة من الغضب كانت كافية لإجباره على الاستقالة.

 

وتواجه اليابان أول أزمة غلاء معيشة منذ عقود، وهي أزمة تؤثر على غذاء أساسي محبوب هو الأرز الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي، ندرة الأصناف المستوردة.

 

واعتذر وزير الزراعة الياباني، معترفًا أنه "بالغ" في تعليقاته خلال فعالية محلية لجمع التبرعات، واستقال بعد أن هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه.

الأرز قضية حساسة في اليابان 

يمثل الأرز قضية حساسة في اليابان، إذ تسببت أزمات نقصه في اضطرابات سياسية من قبل، إذ أدت احتجاجات على ارتفاع أسعاره إلى إسقاط حكومة في عام 1918، لذا، ليس من المفاجئ أن يكون لأسعار الأرز دور في تراجع شعبية رئيس الوزراء.

 

وقالت مواطنة يابانية لـ "بي بي سي" من منزلها في يوكوهاما: "السياسيون لا يذهبون إلى المتاجر لشراء مستلزماتهم الغذائية، لذلك فهم لا يفهمون".

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