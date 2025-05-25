محافظة القاهرة تؤكد غلق محبس الغاز بمحطة وقود التعاون برمسيس بعد حدوث تسريب

أعلنت محافظة القاهرة أن فرق الطوارئ التابعة لشركة الغاز قامت بإتمام غلق محبس الغاز داخل محطة الوقود الموجودة بشارع عماد الدين مع شارع رمسيس بحى الأزبكية، والتى شهدت تسريبًا للغاز قبل قليل.

وبحسب المحافظة تم تأمين الموقع وفصل التيار الكهربائي، دون حدوث إصابات، ويقوم فريق فني متخصص بأعمال الإصلاح والمراجعة، مع تواجد جميع مسئولي المرافق والحي، وعدد من سيارات الإطفاء للتأمين.

وكانت أجهزة حى الأزبكية بالتنسيق مع قسم شرطة الازبكية قامت بفرض كردون أمنى بمحيط محطة وقود التعاون المتواجدة بتقاطع شارع رمسيس مع شارع الجلاء.

وأكد مصدر مسئول بحى الأزبكية أن هناك عطلا فنيا بإحدى وصلات الضخ وجار التعامل معها من قبل مسئولي شركة التعاون، موضحا أنه تم إخلاء المنطقة من المارة والسيارات وفرض كردون أمنى.

كما تم الدفع بسيارات الاسعاف والاطفاء وطوارئ الغاز ضمن الإجراءات الاحترازية للتعامل مع التسريب

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