مسلسل آسر الحلقة 40، الخال يحصل على فيديو عزت وراغب

دارت أحداث الحلقة الأربعين من مسلسل “آسر”، حول آسر الذي يواجه حياة بماضيها وقيامها بالنصب على الرجال ولم تنكر هي الأمر بل أخبرته أنه لا يختلف كثيرا عنها لأنه يكذب على ناي ويتلاعب بها.

أما عزت، فيقرر البحث عن الدليل الذي يستخدمه غازي لابتزازه، وهو مقطع فيديو مخزن على “هارد” قديم حصل عليه غازي من جاد ويكشف تورط عزت وراغب في قتل حارس محل الذهب، ويقرر عزت وجابر الذهاب سويًا إلى منزل غازي في محاولة للعثور على هذا الدليل، دون أن يعرف جابر ما هو تحديدًا، وعندما لا يجدان شيئًا داخل المنزل، يتوصل جابر إلى احتمال أن يكون “الهارد” مخبأ في سيارة غازي المفضلة وفي نفس اللحظة يصل آسر، الذي كان يحاول إقناع الخال بضرورة مساعدته لإثبات براءة مجد، إلى الفكرة ذاتها، فيسرع عزت إلى مكان وجود السيارة بدون جابر، ويتوجه آسر إلى المكان ذاته.

وفي لحظة توتر شديدة، يصل عزت إلى السيارة قبل آسر وحينما يقترب منها، تبدأ السيارة بالحركة.

وخلال الحلقة تأتي مريم إلى الخال باكية تتوسل إليه أن ينقذ ولديها، مجد ورامي، مما يدفعه لاتخاذ موقف حاسم.

وفي سياقٍ متصل، يتلقى غازي مكالمة من صاحب تاكسي كان ينقل آسر، ويعرض غازي على السائق مبلغًا من المال مقابل المعلومات، ويطلب منه نقله إلى نفس الموقع الذي كان ينقل آسر إليه.

وبالفعل ينقل غازي الى المكان وهو المقابر، وينزل من السيارة ليبدأ البحث، بينما ينطلق التاكسي مبتعدًا، يفاجأ غازي بوجود هاتف محمول يُرن، وعندما يرد عليه، يسمع صوت الخال يهدده، وفي اللحظة نفسها، تمر سيارة غازي المعروفة باسم “سيندي” من أمام المقابر وسط صدمة غازي، ويُلاحظ في يد الخال الهارد الذي كان غازي يُخفيه، والذي يتضمن الدليل المستخدم سابقًا للضغط على راغب وعزت، وتختتم الحلقة أحداثها بالكشف أن المقابر التي كان غازي بها لأبناء الخال الثلاثة الذي يقال أنه قتلهم.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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