نجيب الشلاخي ينتهي من تصوير فيلم بعنوان "ولاد الحي في دبي"

انتهى المخرج التونسي نجيب الشلاخي تصوير فيلم جديد يحمل اسم "ولاد الحي في دبي"، والمقرر عرضه قريبًا في صالات العرض بدبي ثم دول الخليج والوطن العربي.

فيلم أولاد الحي في دبي

الفيلم من سيناريو وحوار كل من، طارق بعلوش وصابر اللذان، يشاركان في البطولة مع كل من الممثل أحمد الأندلسي، هدى صلاح، وجعفر القاسمي.

"أولاد الحي في دبي" فيلم كوميدي من إنتاج مجدي الحسيني، وتولى إدارة التصوير عصام السعيدي الذي كانت له أعمال مهمة عُرضت على منصة نتفليكس وشاهد وعديد المسلسلات العربية.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصين صديقين يعيشان في حي شعبي بتونس، وتواجههما ظروف اقتصادية صعبة، حيث يعمل أحدهما ميكانيكي، وبالصدفة تصلهما رسالة خاطئة على عنوان المنزل تفيد بأنهما مطلوبان في الإمارات للعمل في مهنة "شيف" بأحد الفنادق المهمة، ليقررا السفر إلى دبي، ومن هنا تبدأ المفارقات والمواقف الكوميدية والإنسانية التي تشكل حبكة الفيلم في إطار اجتماعي مشوق.

ويأتي قرار نجيب الشلاخي بخوض تجربة الإخراج السينمائي بعد مسيرة ناجحة كواحد من أوائل المخرجين في تونس في مجال برامج التوك شو والرياضة وبرامج الألعاب، وخاصة البرامج المباشرة والحوارات الخاصة، إضافة لتفرده بإخراج أهم المقابلات الحصرية مع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وشخصيات فنية بارزة، بالإضافة إلى أهم التغطيات المباشرة المحلية والعربية.

المخرج العربي نجيب الشلاخي، رغم انشغاله حاليًا بفيلمه السينمائي "أولاد الحي في دبي"، إلا أنه لا يزال يشغل شغفه بعالم الميديا والتلفزيون كمخرج للبرامج الكبرى الحوارية على قناة ومنصة "المشهد" بدبي، من بينها برنامج "أستوديو العرب" من تقديم طوني خليفة ومعتز عبد الفتاح، برنامج "إستراتيجيا"، "المشهد الليلة"، بالإضافة إلى أهم برامج البودكاست مثل "عندي سؤال" للإعلامي محمد قيس، إلى جانب العديد من التغطيات المحلية والعربية الخاصة درس السينما وامتهن الميديا ونجح في مسيرة شاقة لمدة 20 سنة ومليئة بالتحديات، ليعود إلى شغفه الأول وحلم البدايات: الإخراج السينمائي وإدارة الممثلين.

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